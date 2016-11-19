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BBC Türkçe

Wa: Dünyanın en gizli tutulan yerlerinden biri

Myanmar'daki özerk Wa bölgesi, yabancıların giriş çıkışına kapalı, dünyanın en gizli tutulan yerlerinden biri. Ancak yavaş yavaş dışarıya açılmaya başlıyor. BBC de 'ülke içindeki ülke'ye davet edilen ilk haber kuruluşlarından biri oldu.

19 Kasım 2016 15:11

Myanmar'daki özerk Wa bölgesi, yabancıların giriş çıkışına kapalı, dünyanın en gizli tutulan yerlerinden biri.

Ancak yavaş yavaş dışarıya açılmaya başlıyor. BBC de 'ülke içindeki ülke'ye davet edilen ilk haber kuruluşlarından biri oldu.

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