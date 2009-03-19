T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘W’ krizi Kars'a sıçradı

Kars Valiliği, DTP'nin Nevruz kutlaması için başvuru dilekçesini 'Newroz' şeklinde yazıldığı için kabul etmedi.

19 Mart 2009 02:00

Kars Valiliği, DTP'nin Nevruz kutlaması için başvuru dilekçesini 'Newroz' şeklinde yazıldığı için kabul etmedi.

DTP, daha önce Van'ı 'Wan' yapmıştı

Kars Valiliği, Demokratik Toplum Partisi (DTP) İl Başkanlığı'nın Nevruz kutlaması için yaptığı başvuruyu, Nevruz kelimesinin `W'li yazıldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Karara tepki gösteren Tertip Komitesi Başkanı Turgut Taşkıran, "Eğer 'Newroz' kelimesi suçsa, TRT 6'nın ve Başbakan'ın konuşması da suç sayılmalıdır'' dedi.

DTP Kars İl Başkan Yardımcısı ve Nevruz Kutlama Tertip Komitesi Başkanı Turgut Taşkıran, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Nevruz'u 24 Mart'ta kutlamak için Valiliğe başvuruda bulunduklarını ve başvuru dilekçesinde Nevruz'u `W' harfi kullanarak yazdıklarını anımsatan Taşkıran, başvurunun Türk Harfleri Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı. Karara tepki gösteren Taşkıran, şöyle dedi:

“18 Mart 2009 tarihinde Newroz kelimesindeki `W' harfinin Türk Harfleri Kanunu'na uymadığı gerekçesiyle başvuru dilekçemiz çevrildi. Bu uygulama, yasaların sadece biz Kürt halkına işlediği söylemimizi bir kez daha göstermektedir. Bilindiği gibi TRT-6 Kürtçe yayın yapıyor. Başta Başbakan olmak üzere siyasi parti liderlerinin Kürtçe konuşmaları var. 0 zaman bunlar da Türk Harf Kanunu'na uymuyor. Eğer `Newroz' kelimesi suçsa TRT-6 ve Başbakan'ın konuşması da suç olarak sayılmalıdır. Ayrıca `Newroz' kelimesi kullanılarak yapılan kutlama başvuruları ile birçok ilde resmi izin alınmıştır. Yine Kars'ta `Wesel Caddesi' vardır. Bu örnekler de, yaptığımız başvuruya verilen cevabın keyfi, anti-demokratik ve çifte standart olduğu görülmektedir.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24