‘W’ krizi Kars'a sıçradı

Kars Valiliği, Demokratik Toplum Partisi (DTP) İl Başkanlığı'nın Nevruz kutlaması için yaptığı başvuruyu, Nevruz kelimesinin `W'li yazıldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Karara tepki gösteren Tertip Komitesi Başkanı Turgut Taşkıran, "Eğer 'Newroz' kelimesi suçsa, TRT 6'nın ve Başbakan'ın konuşması da suç sayılmalıdır'' dedi.DTP Kars İl Başkan Yardımcısı ve Nevruz Kutlama Tertip Komitesi Başkanı Turgut Taşkıran, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Nevruz'u 24 Mart'ta kutlamak için Valiliğe başvuruda bulunduklarını ve başvuru dilekçesinde Nevruz'u `W' harfi kullanarak yazdıklarını anımsatan Taşkıran, başvurunun Türk Harfleri Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı. Karara tepki gösteren Taşkıran, şöyle dedi:“18 Mart 2009 tarihinde Newroz kelimesindeki `W' harfinin Türk Harfleri Kanunu'na uymadığı gerekçesiyle başvuru dilekçemiz çevrildi. Bu uygulama, yasaların sadece biz Kürt halkına işlediği söylemimizi bir kez daha göstermektedir. Bilindiği gibi TRT-6 Kürtçe yayın yapıyor. Başta Başbakan olmak üzere siyasi parti liderlerinin Kürtçe konuşmaları var. 0 zaman bunlar da Türk Harf Kanunu'na uymuyor. Eğer `Newroz' kelimesi suçsa TRT-6 ve Başbakan'ın konuşması da suç olarak sayılmalıdır. Ayrıca `Newroz' kelimesi kullanılarak yapılan kutlama başvuruları ile birçok ilde resmi izin alınmıştır. Yine Kars'ta `Wesel Caddesi' vardır. Bu örnekler de, yaptığımız başvuruya verilen cevabın keyfi, anti-demokratik ve çifte standart olduğu görülmektedir.”