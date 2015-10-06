'VW'ye krizin maliyeti ağır olacak'



Volkswagen’in yeni CEO'su Matthias Müller, şirketin 20 bin çalışanın katıldığı Wolfsburg kentindeki personel toplantısında yaptığı konuşmada emisyon skandalının firmaya yükünün "muhtemelen çok ağır" olacağını kaydetti.

Krizin "sancısız atlatılamayacağını" belirten Müller, çalışanların sayısında kesintiye gidilip gidilmeyeceğine yönelik ise krizin etkilerinin çalışanlar açısından tam olarak ne olacağının bugün kestirilemediğini, ancak bu etkiyi mümkün olduğunca düşük tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

VW’nin yeni CEO’su, emisyon krizi ve onun doğurduğu ağır maliyet nedeniyle firmanın planlanan yatırımlarını yeniden gözden geçireceğini belirtti. Zorunlu olmayan projelerin iptal edileceğini kaydeden Müller, kriz için ayrılan 6 buçuk milyar euroluk bütçenin yeterli olmayacağını ifade etti. Müller "çok yüksek ceza ödemeleri" ve tazminat davalarını hesaba katmaları gerektiğini söyledi.

'Araç sahipleri bilgilendirilecek'

Müller, konuşmasının sonunda çalışanlarını motive etmek için "Bu krizi aşabiliriz ve aşacağız" diye konuştu.

Müller, emisyon skandalından etkilenen araç sahiplerinin şu günlerde servis hizmetleri konusunda bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi. Volkswagen CEO'su Müller, söz konusu hizmet kapsamında bazı araçlarda zehirli gaz emisyonunu manipüle eden yazılımın güncelleneceğini, bazı araçlarda ise bilgisayar donanımına müdahale gerekeceğini kaydetti.

Eylül ayı ortasında Almanya'nın dev otomotiv şirketi Volkswagen'in dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu araçta gaz emisyon değerlerini manipüle eden hileli yazılımları kullandığı ortaya çıkmıştı. Sadece Almanya'da 2 milyon 800 bin aracın emisyon değerlerinin manipüle edildiği sanılıyor. VW, birçok ülkede para cezası ve tazminat davaları ile karşı karşıya.