VW'nin kredi notu düşürüldü

Standard and Poor's'tan yapılan açıklamada, Alman otomotiv devinin uzun vadeli kredi notunun A-‘ye düşürüldüğü kaydedildi.

Analistler, “Not düşürmemiz, Volkswagen'in yönetim,

idare ve genel risk yönetimi çerçevelerinde

maddi açıklar gösterdiği değerlendirmemizi yansıtıyor” açıklamasını yaptı.

Açıklama, “Volkswagen'ın ABD çevre yasası ve ABD dışında diğer potansiyel yasaları

ihlal etmiş

olmasının orta vadede firmada önemli ölçüde tanınırlık ve mali risklere yol açacağına inanıyoruz”

sözleriyle devam etti.

Volkswagen, geçen ay ABD'li yetkililerin 11 milyon dizel motorlu aracın karbon emisyon testlerinde

manipülasyon yapıldığının ortaya çıkmasıyla büyük bir skandala yol açmıştı.