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Ekonomi
Deutsche Welle

VW'nin kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s, uzun süredir skandallarla boğuşan Volkswagen’ın kredi notunu düşürdü.

12 Ekim 2015 22:51

Standard and Poor's'tan yapılan açıklamada, Alman otomotiv devinin uzun vadeli kredi notunun A-‘ye düşürüldüğü kaydedildi.

Analistler, “Not düşürmemiz, Volkswagen'in yönetim,
idare ve genel risk yönetimi çerçevelerinde
maddi açıklar gösterdiği değerlendirmemizi yansıtıyor” açıklamasını yaptı.

Açıklama, “Volkswagen'ın ABD çevre yasası ve ABD dışında diğer potansiyel yasaları
ihlal etmiş
olmasının orta vadede firmada önemli ölçüde tanınırlık ve mali risklere yol açacağına inanıyoruz”
sözleriyle devam etti.

Volkswagen, geçen ay ABD'li yetkililerin 11 milyon dizel motorlu aracın karbon emisyon testlerinde
manipülasyon yapıldığının ortaya çıkmasıyla büyük bir skandala yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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