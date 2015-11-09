VW'nin 540 bin aracıyla ilgili yeni gelişme



Volkswagen'in manipülasyon skandalından etkilendiği gerekçesiyle geri çağırdığı 540 bin dizel motorlu aracında sadece emisyon değerlerine düşük gösteren bilgisayar yazılımlarını düzeltmesinin yeterli olmayacağı bildirildi. Almanya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu araçların aynı zamanda büyük teknik onarıma da ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Motorlu Taşıt Dairesi'nin düzenlemeleri uyarınca Volkswagen'in yaklaşık 2,5 milyon aracını 2016 yılından beri geri çağırması ve elden geçirmesi bekleniyor. Ancak teknik onarımdan geçirilmesi gereken 540 bin aracın hangi modeller olduğu belirtilmedi.

Dizel motorlu araçlardaki emisyon değerleri manipülasyonunun ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA) tarafından ortaya çıkarılması VW'yi 80 yıllık tarihinin en derin krizine sürüklemiş ve şirket 8,5 milyon otomobili servise çağırmak zorunda kalmıştı. VW, benzin motorlu 800 bin aracın, yakıt sarfiyatını düşük göstererek karbondioksit emisyon değerlerini manipüle ettiğini de itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Tröst hakkında bütün dünyada resmi makamlar tarafından araştırma yürütülürken avukatlık şirketleri de sahiplerinin tazminat taleplerini yargıya taşımak üzere dava dosyası hazırlıyor.