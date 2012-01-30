VW Türkiye'de yatırım düşünüyor



T24 - Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) hükümetin teşvik paketleri sonrasında Türkiye'ye yatırımı ciddi şekilde düşündüğü ve şirketin yatırıma ilişkin hazırladığı ön raporun Mart ayında yayınlanacağı belirtildi.





Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, VW'nin Türkiye'de yatırımı artık ciddi olarak düşündüğünü belirterek, "VW'nin Türkiye'de yatırıma ilişkin hazırladığı ön rapor Mart'ta yayınlanacak" dedi.



Acar yapılması muhtemel yatırımla ilgili olarak, "Bir fabrikanın verimli çalışması için 150,000 adet ve üzeri bir rakama kadar çıkması lazım. Mesela Rusya'da kurdukları fabrikanın kapasitesi 400,000 adet civarında. Tabii ki tam kapasiteye ulaşması gerekmiyor, ama öncelikle en az 200,000- 250,000 adetlik bir kapasitesi olması lazım bir fabrikanın. Belki birden fazla modeli üreten bir fabrika da olabilir. Öylesi daha verimli oluyor" diye konuştu.



Sabah Gazetesi'nin haberinde ise, Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu da yatırım için VW ile birlikte bir çalışma ekibi oluşturduklarını ve ekibin içinde Başbakanlık Yatırım Ajansı'nın da yer aldığını belirtti.



Bilaloğlu, "VW'nin yatırımını 2005'ten beri gündeme getiriyoruz. O tarihte VW'nin üretim portföyünün değerlendirme radarına Türkiye'yi dahil ettik. Ancak, şu an dünden daha farklı bir durum var. Hükümetin otomotiv yatırımı konusunda kararlılığı ve teşvik programları gündeme geldiğinde daha ciddi çalışmaya başladık...VW'nin global bir stratejisi var. Bu raporun sonucu nereye gider bilemem. Ama ciddi bir çalışma söz konusu. Hükümetin tavrı ve kararlılığı yatırım için pozitif etki yapıyor. Aynı zamanda VW Grubu markalarının Türkiye'de satışları ve potansiyeli de yatırım için olumlu faktörler" dedi.





