'VW skandalı Almanya'ya zarar veriyor'



Die Welt gazetesi skandalın krizin sonuçlarını ele aldığı yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Emisyon skandalının Volkswagen'daki en büyük kaza olduğu düşünülebilir. Ancak daha da kötüsü geliyor. Manipülasyonun açıklığa kavuşturulması bölük pörçük bir biçimde işin doğasını gösteriyor. Çünkü şirkette olayı açıklığa kavuşturmak için göreve gelen herkes öncelikle olayı kavramak zorunda kalıyor ve neredeyse her hafta yeni bir yolsuzluk vakasına rastlıyor. Ancak ortaya çıkan her yeni yolsuzlukla Volkswagen'in imajı, rakipleri ve bütün otomobil endüstrisi zarar görüyor. Diesel otomobillerdeki skandal uzun süredir otomobil skandalına dönüştü ve bu uzun süreli olacak gibi görünüyor. Bu Almanya'nın ekonominin merkezi bir ülke olma konumunu da sarsacak güçte. Volkswagen'de tasarlanan bu manipülasyon uzun süredir bütün otomotiv sanayini şüpheli konuma düşürdü."

Berliner Zeitung aynı konuyla ilgili yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Alman Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) görevi belli: Alman otomobil sanayinin uzantısı gibiler. Motorlu Taşıtlar Dairesi özellikle branştaki istatistiklerin tutulduğu bir daire. Bunun dışında tartışmasız herşeye onay veriyor. Federal hükümet Brüksel'de lobi çalışmaları yürüten güçleri destekliyor, özellikle de emisyon değerlerinin belirlenmesi için yeni standartların uygulanması konusunda uygun şartlar söz konusu olduğunda. İşte bu güç kombinasyonlarının nelere yolaçtığını, VW skandalı gösteriyor. Üst düzey yöneticiler haksızlık bilincini kaybediyorlar."

Nordkurier VW skandalıyla ilgili yorumunda aynı şekilde eleştirel:

"Volkswagen müşterilerine haftalardır güven vermeye çalışıyor, dünya genelinde bir şirket olarak şeffaflık ve açıklık politikası izliyor. Ancak bu süslü sözler, yapılan konuşmalar anlaşılan boş. Çünkü VW bugüne kadar tahmin edilenden daha fazla çamura batmış durumda. Zarar gören sadece VW değil. Müşteriler artık şirketin hiçbir markasına güvenemiyor. Çünkü bir kez yalan söyleyene bir daha inanılmaz. Volkswagen bu konuda kendisi suçlu. Birçok şeyi kabul edip, bazı şeylerin artık gizli kalmasına izin vermemenin, skandalın açıklığa kavuşturulması isteği ile mutlaka ilgisi yok. Burada söz konusu olan önemsiz konular değil. VW skandalı artık müşterilerin nasıl kitlesel olarak kandırıldığı, vatandaşların sağlıklarının tehlikeye atıldığı ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne önemli bir örnek teşkil ediyor."

Konuyla ilgili seçtiğimiz son yorum, Badische Neueste Nachrichten'den:

"VW skandalı Alman ekonomisini iliklerinden vurdu. Burada söz konusu olan 'Made in Germany' ve bununla bağlantılı, dünya genelinde güven ve yapılabileceklerin aynı düzeyde buluştuğuna inanılan Alman mühendislik sanatı. Burada adı geçen herhangi bir şirket değil, Almanya'nın en büyük otomotiv şirketi."