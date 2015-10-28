VW kırmızıyı gördü



Dizel motorla çalışan otomobil serilerinde egzoz gazı emisyon değerlerini düşük gösteren yazılım kullandığı ortaya çıkan Volkswagen (VW), skandalın sonuçlarını görmeye başladı. Şirketin Wolfsburg'daki merkezinden yapılan açıklamada, haziran - eylül aralığında işletmenin kaybıyla ilgili veriler açıklandı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrekte faiz ve vergiler öncesi hesaplama ile kaybın 3,5 milyar euro, net kaybın ise 1 milyar 700 milyon euro olduğu belirtildi. Şirketin, 6 milyar 500 milyon euroluk masraflar nedeniyle eksiye geçtiği vurgulandı. Ancak bu rakamın skandalın giderilmesi için yeterli olup olmadığı henüz bilinmiyor.

"Elimizden geleni yapacağız"

Açıklamayı yapan VW Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller, kaybettikleri güveni yeniden tesis edebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Öncelikle yıllık hedeflerini geriye çekmeleri gerektiğini belirten Müller, operatif sonuçların geçen yılın altında kalacağına işaret etti.

Tarihindeki en büyük skandalla sarsılan VW, sadece Avrupa'da 8 milyon aracını geri çağırmıştı. Dünya genelinde 11 milyon otomobilin etkilendiği tahmin edilen skandal nedeniyle şirket ABD Çevre Kurumu'nun şikayeti nedeniyle de 18 milyar dolar para cezası ödeme tehlikesi ile karşı karşıya. Uzmanlar, skandalın toplamda şirkete 20 ila 30 milyar euroya mal olacağını tahmin ediyor.