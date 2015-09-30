VW 5 milyon aracı geri çağıracak



Volkswagen'in egzoz emisyon değerlerini düşük gösteren yazılımı kullandığı 5 milyon aracı geri çağırmayı planladığı bildirildi. Şirket, üretim tarihi ve modellleri farklı olan, ancak EA 189 tipi motorun kullanıldığı araçların onarımdan geçirmeye hazırlanıyor.

Şirketin Wolfsburg kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, altıncı nesil Golf, yedinci nesil Passat ve arazi aracı Tiguan'ın ilk modelinin onarılacak araçlar arasında olduğu belirtildi.

Volkswagen, dizel otomobillerinde egzoz emisyon değerlerini düşük gösteren yazılım kullanıldığını itiraf etmişti. Dünya genelinde VW'nin 11 milyon aracında söz konusu yazılımın kullanıldığı belirtiliyor.

Şirketim mali işler sorumlusu Hans-Dieter Pötsch, bütün otomobillerin geri çağrılmasının 6 milyar 500 milyon euroya mal olacağını söyledi.