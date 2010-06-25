Vuvuzelaya Türk ayarı

T24



'Türkiye'deki maçlarda da vuvuzela sesi duyulacak'

''Vuvuzela''nın ses desibelini Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği normlara indiren, Güney Afrika'da bütün olarak kullanılan çalgıyı 3 parçalı hale getiren girişimci Ersel Sertkan, çok tartışılan bu müzik aletinin İsviçre ve Türkiye'deki isim, satış ve marka haklarını aldı.Genç girişimci, kulakları rahatsız eden sesine rağmen, pek çok kişinin merak ettiği ''Vuvuzela''yı, ortak olduğu Bursa'daki kuzeni Mustafa Özkan'ın otomotiv yedek parça üreten fabrikasında üretmeye başladı.Mustafa Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre'de yaşayan ortağı ve kuzeninin ''Vuvuzela''nın Dünya Kupası'nın resmi maskotu seçilmesinin ardından gördüğü bir ilanla harekete geçtiğini ve Afrika'da yerel halkın geleneksel çalgısı olan ''Vuvuzela''nın İsviçre ile Türkiye'deki isim, satış ve marka hakkını aldığını söyledi.Ersel Sertkan'ın çeşitli ülkelerde ürettirdiği tek parça halinde olan ''Vuvuzela''ları İsviçre'de sattığını, 8 ay önce ise Bursa'da özel bir ürün geliştirme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Özkan, yaklaşık 5 aydır da patentini aldıkları ''Özel vuvuzela''yı satışa sunduklarını belirtti.Özkan, bugüne kadar yurt içine 10 bin adet ''Vuvuzela'' verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:''Vuvuzela, sesi nedeniyle herkesin tepkisini çeken bir ürün. 'Bu ürünü nasıl farklılaştırabiliriz' diye düşündük. Üç parça haline getirdik. Bizim ürünümüzün içinde ses filtresi var. Güney Afrika'da veya piyasada olan ürünler 150 desibel ses verirken, bizim imalatımız filtre nedeniyle 105 desibel ses çıkarıyor. Bu ses oranının DSÖ'nün belirlediği kriterlere uygun olduğunu biliyoruz. 100 gram ağırlığında olan bu ürün, taraftarlarca herhangi bir olayda silah olarak kullanılamayacak. Çünkü, ürün 3 parçaya ayrılıyor. Farklı bir ürün geliştirdik. Sesini azalttık, 3 parçalı portatif hale getirdik. Ürünün bu haliyle sevileceğine inanıyoruz. Patent haklarını faydalı model olarak aldık.''Dünya Kupası öncesinde İsviçre'den sipariş aldıklarını ve halen bu ülkeden siparişlerin devam ettiğini dile getiren Özkan, ''Şimdi yurt içine de satmaya başladık. Birçok yerden talep alıyoruz. Önümüzdeki yıl Turkcell Süper Lig maçlarında da vuvuzela seslerini fazlasıyla duyacağız. Tek fark, fazla rahatsız etmeyecek ve hafifliği nedeniyle sahaya atılamayacak olmasıdır'' dedi.''Vuvuzela''nın, bu haliyle Türk futbol severler tarafından çok sevileceğine inandıklarını anlatan Özkan, ''Birçok kulüple görüşme halindeyiz. Vuvuzelayı promosyon malzemesi olarak ürettirip dağıtmak isteyen firmalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Hedefimiz, önemli bölümü yurt dışına gönderilmek üzere 1 milyon adet vuvuzela üretmek'' diye konuştu.Özkan, söz konusu müzik aletinin Dünya Kupası'nda, Güney Afrika'nın kültürüyle paralel olarak tüm maç boyunca çalındığını, gelen tepkilerin de bu yönde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:''Bizim insanımızın öyle bir kültürü yok. Tüm maç boyunca, uzun süre çalamazlar. Ayrıca, seyircimiz daha bilinçli, organize şekilde tezahürat yapabiliyor. Bunu daha iyi kullanacaklarına inanıyoruz. Özellikle kendi sahasında oynayan takımın taraftarları bu ürünü iyi kullanırsa rakibi olumsuz etkileyebilirler. Rakibin hücumlarında çalınacak vuvuzela, taraftarların bu anlamda yeni gücü olabilir.''