'Vuvuzela' Oxford sözlüğüne girdi

T24- Güney Afrika'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası ile özdeşleşen yerel çalgı Vuvuzela, Oxford Sözlüğüne de girdi.



Sözlüğün 3. baskısı, Vuvuzela'nın da dahil olduğu 2 bin dolayında yeni sözcük ve deyim eklenerek bugün piyasaya verildi. Sözlükte, romanlardan internet yazışmalarına kadar her alanda kullanılan 2 milyon dolayında sözcük veya deyim yer alıyor.



Eklenen yeni sözcüklerden biri de, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden mesajlaşarak bir toplantı organize etme anlamına gelen "tweetup". Yeni sözlükte, internet anlamına gelen "interweb" sözcüğü de bulunuyor.