'Vuvuzela işkencesi' TV'den kalkıyor

T24- Dünya Kupası maçlarını “Vuvuzela işkencesi” nedeniyle televizyonun sesini kısıp izleyenlerden misiniz? Yeni nesil LCD ya da Plazma televizyonunuz varsa arı vızıltısı olmadan maç keyfi yaşamanın bir formülü var.



Tam dört yıl boyunca bu anın gelmesini bekledik. Milli takımımız kupaya katılamamıştı ama Dünya Kupası’nın coşkusunun bir başka olacağını biliyorduk. Ama o Vuvuzela denen dayanılmaz borazan futbol zevkimizin içine limon sıktı. Stadyumdaki tezahüratı ve coşkuyu dinlemek, maç izlerken havaya girmek için ekran başına oturduk, ama ne mümkün... Duyduğumuz tek şey 90 dakika boyunca devam eden bir arı vızıltısı sesi.





Kulak uzmanlarına göre 85 desibelin üzerindeki sese uzun süre maruz kalmak geçici, hatta kalıcı duyma kaybına sebep oluyor. Durum böyle olunca Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, “Vuvuzelayı yasaklamak için çalışıyoruz” diye açıklama yaptı ama bu kâbus bir süre daha süreceğe benzer. Ancak... Yeni nesil LCD ya da Plazma televizyonunuz varsa sizin için işkence bitiyor!





Teknoloji kurtları Vuvuzela sesinin frekansını inceleyerek yayından bu sesi kaldırmanın formülünü buldu. Tek yapmanız gereken TV’nizin “Gelişmiş ses ayarları” bölümüne girerek fotoğrafta görüldüğü gibi ses frekans ayarlarını değiştirmek. LG televizyonlarda ise Clear Voice özelliği sayesinde Vuvuzela sesine ambargo koyabilirsiniz. Tüplü televizyon kullananlar içinse üzgünüz. Onları bu sesten ancak çıkacak bir yasak kararı kurtarabilecek. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Portekizli Christiano Ronaldo basın toplantısında, “Futbolcuların bu vızıltı sesi altında konsantre olabilmesine imkan yok” derken Fransız Evra da “Uyku uyuyamıyoruz. İnsanlar sabahın altısında o boruları öttürmeye başlıyorlar” ifadesini kullandı.



Hakem düdüğü 114.9 desibel, Vuvuzela ise 127-135 desibel arasında ses çıkartıyor. Bu nedenle maçlarda düdükleri duymakta bile zorluk yaşanıyor.



(Vatan gazetesi)