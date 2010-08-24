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Dünya

VUVUZELA "GÜRÜLTÜDEN BAŞKA" NE İŞE YARAR? ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2010 15:42

-VUVUZELA "GÜRÜLTÜDEN BAŞKA" NE İŞE YARAR? ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Güney Afrika'da 2010 Dünya Kupası'nın kulaklara yer eden Vuvuzela'nın unutulmasına gönlü razı olmayanlar, bu yerel çalgının geridönüşüm projelerinde farklı kullanımlarına ilişkin fikirlerin toplandığı bir blog oluşturdu.  "Wozela" adını taşıyan ve "http://wozela.wordpress.com/" adresinden ulaşılabilen blogda, "gürültü değil farklılık yaratın" sloganı kullanıldı.  Tüm dünyadan, Vuvuzela'nın farklı kullanım biçimlerine ilişkin bloga gelen fikirler arasında sulama kovası, bahçe çiti, direksiyon kilidi, rende, el arabası, su filtresi, fare kapanı, makas yer aldı.  İlginç fikirler, video kaydı, fotoğraf ya da çizim olarak blogda yerini alacak. En çok beğenilen fikirler, hayata geçirilmek üzere yerel sanatçıların eline teslim edilecek ve böylece dünya genelinde satışa sunulabilecek. Ayrıca en fazla beğenilen 50 fikir bir ay boyunca Güney Afrika'da, Johannesburg ve Cape Town'da sergilenecek.  Vuvuzela hayranlarının ve bu geleneksel çalgının sesinden nefret edenlerin "geridönüşüm" fikirleri 30 Eylüle kadar bloga gönderilebilecek. 

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