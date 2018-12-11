Vurulan Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

T24

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi vuruldu. Verdi tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Aynı saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal da yaralandı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı.

3 kişi yaralandı

Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu.



Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli polis memuru yakalandı

Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Olayın ardından çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri binaya girdi.

Polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Rize Valisi olay anını anlattı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu bilgisini paylaşarak saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarla görüşüyor. Görüşmeden sonra tabi bunlar görüşmeye girerken tedbirler alınmakla beraber, dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, sonra koruma arkadaşı yaralıyor.

Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.

Saldırıda Personel ve Koruma şube müdürlerinin de yaralandığı belirtilirken; Rize'nin Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yaptığı ifade edilen saldırganın da yaralı olduğu da gelen bilgiler arasında.

Oktay: Tayin talebiyle makama çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Olayın, saat 14.50 sıralarında meydana geldiğini belirten Oktay, "Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S, il emniyet müdürü görüş gününde, tayin talebiyle makama çıktığı esnada, bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsüve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır." açıklamasında bulundu.



Yaralıların, Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını aktaran Oktay, ancak İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

Yıldırım: Yakın korumalığımı yapmıştı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise Türk - İş ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim de yakın korumalığımı yapan emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

NTV muhabiri Özgür Yılmaz, Derepazarı ilçesinde görevli bir trafik polisi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Yılmaz, saat 15:00 sıralarında polisin Verdi’nin makamına gittiğini ve yaşanan tartışma sonrasında ateş ettiğini söyledi. Koruma polislerinin bunun üzerine saldırganı engellemeye çalıştığını, çıkan arbedede de onların da vurulduğunu ifade etti.