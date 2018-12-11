Vurulan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?

Rize İl Emniyet Müdürümü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğdu.

1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Altuğ Verdi, evli ve bir kız babasıdır.