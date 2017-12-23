Vurmak için cezaevinden çıkmasını beklemiş

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 26 yaşındaki A.K.A., kavgada kendini yaralayan 29 yaşındaki İ.D.\'yi cezaevinden çıkınca berberde tıraş olurken dövüp, tabancayla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde bulunan berberde meydana geldi. Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülere göre, berbere gelen A.K.A. ile beraberindeki bir grup, tıraş olan İ.D.\'yi dövüp, bıçak ve silahla yaraladı. Yaralanan İ.D., götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, kaçan A.K.A. ile arkadaşı V.Ç., kısa sürede yakalandı.

Sorguya alınan A.K.A.\'nin ifadesinde, İ.D.\'nin kendisini dövüp yaraladığını, bu olaydan dolayı tutuklanan İ.D.\'nin tahliye olmasını beklediğini, çıkınca da arkadaşlarıyla berberde yakalayıp, dövdüklerini söylediği öğrenildi. A.K.A. ve V.Ç. ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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