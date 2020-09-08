Vurduğu top hakemin boğazına geldiği için diskalifiye olan Djokovic hayranlarına seslendi: Hakem yanlış bir şey yapmadı, ona destek olun

Vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesinin ardından turnuvadan diskalifiye edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, hakemin tepkisini abartı bulan hayranlarına "Yanlış hiçbir şey yapmadı. Bu süre zarfında özellikle ona destek olmanızı ve değer vermenizi rica ediyorum" dedi.

ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda, vurduğu topun çizgi hakemi Laura Clark’ın boğazına top gelmesinin ardından diskalifiye edilen Novak Djokovic, hakemin tepkisini abartı bulan hayranlarına seslendi.

Twitter üzerinden hakemi rahatsız etmeme çağrısı yapan Djokovic şunları yazdı: "Sevgili Novak Djokovic hayranları topluluğu, pozitif mesajlarınız için teşekkürler. Lütfen hakemin de desteğimize ihtiyacı olduğunu unutmayın. Kendisi yanlış hiçbir şey yapmadı. Bu süre zarfında özellikle ona destek olmanızı ve değer vermenizi rica ediyorum. Böyle anlardan daha da güçlenerek çıkıyoruz, bunların üstesinden geliriz. Herkese sevgiler. Avrupa, bekle geliyorum.”

Djokovic, dün de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yaşananlar beni gerçekten üzdü, boş hissediyorum. Turnuvanın çizgi hakeminin durumunu sordum, tanrıya şükür kendini iyi hissediyor. Gerçekten böyle bir rahatsızlığa neden olduğum için çok üzgünüm. Hiç kasıtlı değildi. Çok yanlıştı" ifadelerini kullanmıştı.