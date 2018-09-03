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Vurduğu boz ayı yavrusunu yolda sürükledi, 17 bin lira cezayla kurtuldu!

Boz ayının katilini jandarma yakaladı

03 Eylül 2018 17:29

Gümüşhane'de bir kişi tüfekle vurduğu boz ayı yavrusunu ayağına bağladığı iple çekerek karayolunda sürükledi. Ekipler tarafından yakalanan ismi açıklanmayan kişiye, 17 bin 455 lira idari para cezası kesildi.

Olay, Gümüşhane'nin İkisu köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde, boz ayı yavrusunu ayağına bağladığı iple karayolunda sürükleyen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Haber verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, yavru ayıyı tüfekle vuran kişiye, '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında, 17 bin 455 lira idari para cezası kesti.

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