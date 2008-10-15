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Spor

Vural'ın hapları Körfez'e iyi gelmiş!

Kocaelispor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, bu hafta kendi sahalarında yapacakları Fenerbahçe maçının yükseliş maçı olacağını söyledi.

15 Ekim 2008 03:00



Kocaelispor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, bu hafta kendi sahalarında yapacakları Fenerbahçe maçının yükseliş maçı olacağını söyledi.



Vural, lige verilen arada da takımda eksik gördüğü noktaları belirlediğini söyledi. Süper Lig'de kalma mücadelesinde baraj puanın 39 olacağını kaydeden, "Anlayacağınız şekli ile söylüyorum, son çift kale gösterdi ki hasta tedaviye cevap verdi, haplar iyi geldi.

Takımımızdaki birçok isim Süper Lig'de deneyimli oyuncular, ama bazen böyle kötü sonuçlar olabiliyor. Bu onların kötü futbolcular olduğunu ya da futbolu unuttukları anlamına gelmiyor. Ben de bu ligde 23 yıldır hocalık yapıyorum. Geçen yıl Antalyaspor ile küme düşmemiz, Manisaspor ile 7 haftalık bir beraberlik, ardından takım değiştirmem benim kötü hoca olduğumu göstermiyor." dedi.

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