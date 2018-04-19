VURALHAN'IN KATİL ZANLISI TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHMEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Eski bakan Ercan Vuralhan\'ın katil zanlısı Yüksel Karababa tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan\'ı öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Yüksel Karababa, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edilmişti. Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'na çıkarılan Karababa, ifadesi alınmadan dosya üzerinden tutuklamaya sevk edildi. Karababa, \"Kasten adam öldürme\" suçundan sorgulanmak üzere nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.