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Vuralhan'ın katil zanlısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Özden ATİK / İstanbul,(DHA) ESKİ bakan Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksel Karababa tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

19 Nisan 2018 17:59

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)
ESKİ bakan Ercan Vuralhan\'ın katil zanlısı Yüksel Karababa tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan\'ı  öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Yüksel Karababa, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edilmişti. Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'na çıkarılan Karababa, ifadesi alınmadan dosya üzerinden tutuklamaya sevk edildi. Karababa, \"Kasten adam öldürme\" suçundan sorgulanmak üzere nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 
 

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