Vural: Villa Gökçek'e rant işadamına

MHP'li Vural'ın iddiasına göre, işadamı Osman Şahin, Çankaya'daki arsanın imar değişikliği için villasını Melih Gökçek'e sattı



MHP’li Oktay Vural’ın iddiasına göre, Çankaya Köşkü karşısında çok değerli 40 dönümlük arsanın sahiplerinden imar değişikliği için vekalet toplayan işadamı Osman Şahin, imar değişikliklerini uzun süre yaptıramadı.



Bir süre sonra Şahin, villasını 895 bin liraya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’e sattı. Gökçek ve Şahin’i ’komşu’ yapan satıştan sadece 3 ay sonra, Şahin’in istediği imar değişiklikleri belediye meclisinden geçti ve arsa üzerinden tam 250 milyon dolarlık rant sağlandı.



Hürriyet'in haberine göre, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in, 8 Mayıs 2007’de 895 bin TL’ye satın aldığı villanın eski sahibi ve komşusu Osman Şahin’e ’müthiş bir rant’ sağladığını ileri sürdü.



Vural, imar değişikliği ile 250 milyon dolarlık rant sağlandığını iddia ettiği, Gökçek’in ’komşu kıyağı’nın sürecini şöyle özetledi: "İşadamı Osman Şahin, 2006’dan beri Çankaya’nın en değerli yeri olan, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün karşısındaki 39 bin 317 metrekarelik (39.3 dönüm) alanda, hak sahibi olan kişilerden imar değişikliği için vekalet topladı.



Villayı nasıl aldığını Gökçek hálá açıklamadı



Şahin, Muazzez Karaçay İlköğretim Okulu’nun yanında bulunan ve özel şahıslara ait olan 59, 60, 3136, 3137, 3172 ve 3173 parsel arsaların imar değişikliği ile ’Merkezi İş Alanı’, ’Özel Eğitim Alanı’ ve ’Yeşil Alan’ olarak değerlendirmeyi hedefledi, ancak bu imar değişikliğini yaptıramadı.



Şahin, 8 Mayıs 2007’de Turan Güneş Bulvarı’ndaki villasını, 895 bin TL’ye Gökçek’e sattı. Israrla sormamıza, ’Açıkla’ dememize rağmen, Gökçek bu parayı nasıl ödediğini açıklayamadı. 39.3 dönümlük yere ilişkin imar değişikliği, Şahin’in villasını Gökçek’e satmasının ardından, 17.8.2007 gün ve 2124 sayılı kararla Belediye Meclisi’nden geçti.



Belediyeye terk yüzde 7 inşaat alanı yüzde 50 arttı



Arazideki belediyeye terk oranı yüzde 40’tan yüzde 47’ye çıkarıldı, bunun karşılığında 12 bin 782 m2’lik toplam inşaat alanı, 24 bin 787 m2’ye çıkarıldı. Çok değerli bu alanın metrekaresi 10 bin dolardan, yaklaşık 250 milyon dolarlık rant yaratılmış oldu. Şahin, iş merkezi yapılacak imar alanı içindeki 3 bin 930 m2 arsa üzerinde eğitim ve öğretime devam eden 8 derslikli Muazzez Karaçay İlköretim Okulu’nu yıkıp, yenisini aynı arsanın biraz daha ötesine yapmayı önerdi.



Metrekaresi 10 bin $ 48 milyon $ ek rant



Ancak okulun yeşil alan olan yere yapılması kararı alındı. Böylece Şahin’e planlanan iş merkezi alanına 4 bin 983 metrekarelik bir iş merkezi yeri daha kazandırıldı.



Yine metrekaresi 10 bin dolardan sadece iş merkezi için 48 milyon dolar ek rant yaratıldı. ABB Meclisi, aynı kararıyla daha önce iş merkezi alanında bodrum katının inşaat alanı içinde olması yönündeki kararı da değiştirdi. ABB Meclisi yeni kararında bodrum katını inşaat alanı dışına çıkardı. Bodrumların ise ticari amaçlı kullanılabileceğini kararlaştırdı."



Toplam rant tam 300 milyon dolar



MHP’li Oktay Vural, Hürriyet’e, iddialarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Osman Şahin’in imar talebi Melih Gökçek’e villasını sattıktan sonra her nasılsa hızla kabul ediliyor. Bu konuyu kaç kez Gökçek’e sordum, hálá yanıt vermedi. Şimdi belgeleriyle ortaya koyuyor, yine soruyorum: ’Şahin’e villanın parasını nasıl ödedin? Cevap bekliyorum.’ İşe bakın; okul en değerli yerde. Şahin ’Yıkıp yenisini yapayım’ diyor. Sonra yeni okula devletin yeşil alanı tahsis ediliyor. 32 derslikli okul 2 milyon dolara yapılır. Ama sadece iş merkezi için yaratılan rant 48 milyon dolar. Bir okul işinden iki post çıkarıyorlar. Şahin, okulu babasının hayrına yıkıp yapmıyor. Genel imar değişikliğiyle yaratılan rant ise 250 milyon dolar" dedi.



İşte belediye meclisi kararı



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.8.2008’deki 2085 nolu kararında şöyle denildi: "Yapılan değerlendirmede; 32 derslikli yeni bir okulu anahtar teslimi devlete teslim taahhütü dikkate alınarak bir bodrum katın ticari olarak kulanılmasının kabulü ile 1.6 nolu notun bu amaçla düzeltilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24.06.2008 gün ve 1340 sayılı yazılarıyla konu edilen okul alanının 7 bin m2’ye çıkarılması isteminin, önerilen okul alanının doğusundaki yeşil alandan katılarak yerine getirilmesi suretiyle söz konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliklerinin birlikte ’tadil onayı’na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi."

