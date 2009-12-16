Vural Savaş ifade verdi

T24 - Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet Tufan Turan, ''Sayın Başbakan'a hakaret ve iftirada bulunduğu iddia edilen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın talimatla ifadesi alındı'' dedi.



Cumhuriyet Başsavcısı Turan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Savaş'ın Bodrum'da ağustos ayında katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan'a ''hakaret ve iftirada'' bulunduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, ''Sayın Başbakan'ın avukatının başvurusunun ardından soruşturma başlatıldı ve ağustos ayında başlatılan soruşturma sürecinde Vural Savaş'ın talimatla ifadesi geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Savcılığınca alındı'' diye konuştu.



Soruşturmayla ilgili sürecin devam ettiğini kaydeden Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Turan, şunları söyledi:



''Sayın Başbakan'a hakaret ve iftirada bulunduğu iddia edilen Savaş hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Yeni bir soruşturma söz konusu değil. Soruşturma kapsamında çekilen video görüntüleri incelenecek ve tanık ifadeleri dinlenecek.''