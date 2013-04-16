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Vural Savaş: AKP'yi kapatacaktık Ecevit engelledi!

Vural Savaş: AKP'yi kapatacaktık onu da Ecevit engelledi. Karar 6'ya 5 olsa kapanacaktı

16 Nisan 2013 12:47

Yargıtay Cumhuriyet eski Başsavcısı Vural Savaş, "AKP'yi kapatacaktık, Bülent Ecevit engelledi" dedi.

Vural Savaş, Ulusal Kanal'da "Devrimci Hukuk, Atatürk ve Felsefe" konusunun ele alındığı Ceviz Kabuğu programına katıldı. Programa, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın açıklamaları damga vurdu.

Bugün yaşanan bütün sorunların siyasetçilerin yasalara aykırı davranması olduğunu öne süren Vural Savaş, "AKP'yi kapatacaktık onu da Ecevit engelledi. Karar 6'ya 5 olsa kapanacaktı. Bugün yaşadığımız hiçbir şeyi yaşamayacaktık. Ergenekonlar falan olmayacaktı. Laikliği etkileyecek şeyler kamuoyu yoklamalarıyla değiştirilemez. İnkılâp kanunu, bütün kanunların üstündedir" diye konuştu.

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