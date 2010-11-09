-VURAL: KAZANMASI GEREKEN BİZDİK İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaş karşısında kazanması gereken takımın kendileri olduğunu söyledi. Vural, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, bugün oynadıkları futbolla kendilerinin kazanması gerektiğini belirterek, ''Bunu başaramadığımız için üzgünüz. Kritik anda golü bulduk. 85. dakikaya kadar geldik. İsmail'in vuruşunda oyuncumuza çarpan top gol oldu. 3 puanı alamamak konusunda üzülürken, verilen bir penaltı vardı. Doğru bir karardı. (Eyvah puan gitti) derken, kalecimizin atışı kurtarmasıyla berabere kaldık. Kasımpaşa'nın verdiği mücadele ve ortaya koyduğu oyun anlamında bu lige dönüşümüzdür'' diye konuştu. Beşiktaş'ın iyi oynadığı maçlardan birini kendilerine karşı sergilediğini savunan tecrübeli teknik adam, ''Rakibin pozisyon bulmasını engelledik. Biz pozisyon bulduk. Rakibimizle ilgili doğru tespitlerle bu sonucu ortaya çıkardık'' dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'in hakemlerin kendilerine saygısızlık yaptığı açıklamasının hatırlatılması üzerine Yılmaz Vural, ''Hakemler saygısızlık değil, hata yapıyor'' diye konuştu. Kasımpaşalı futbolcu Barış ise Quaresma'nın attığı golde hakemin ofsayt gerekçesiyle golü vermediğini ifade ederek, ''Bobo kale çizgisinde durduğu için hakem ofsayt verdi'' dedi. Diğer yandan, Kasımpaşalı futbolcu Yekta, Beşiktaş'ın sayılmayan golüyle ilgili, ''Bana saha içinde ofsayt gibi gelmedi açıkçası ve faul zannettim ama yanına gittiğimde hakem ofsayt olduğunu söyledi. Bana ofsayt değil gibi geldi'' derken, son dakikada Guti'nin penaltısını kurtaran kaleci Tolga ise ''Bir kaleci için hisler çok önemlidir. Ama Guti de atacağı köşeyi çok belli etti. Ben de bir kaç kaleci hilesi yaptım ve penaltıyı çıkardım'' ifadelerini kullandı.