-VURAL HAKEME YÜKLENDİ İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Trabzonspor'a 7-0 yenildikleri maçtan sonra karşılaşmanın hakemlerine tepki göstererek, ''Bir takımın çöküşünü hakem kanalıyla ancak bu kadar hızlandırabilirsiniz'' dedi. Vural, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 3. golün 5 metre ofsayt olduğunu iddia ederek, ''Yardımcı hakem 'ofsayt değil' dedi. Bebbe kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı, biz kaleci Onur'u kırmızı kartla oyundan atmasını beklerken, bizim oyuncumuza sarı kart gösterdi'' diye konuştu. Oyuncuların Bebbe'nin sarı kart görmesinin ardından takım halinde itiraz ettiğini vurgulayan Yılmaz Vural, şunları söyledi: ''Oyuncular bunu o kadar net takip ettiler ki, hakemin bu davranışını doğru bulmadılar ve takım halinde itiraz ettiler. Hoca burada verdiği kararla takımı tam bitirdi. İşte kırmızı kart, sarı kart hem size adaletsizlik yapıyor, hem de darmadağın oluyorsunuz. Hakemle ilgili maça çıkmadan oyuncularıma, ''Ligin çıkış yapması mümkün, genç ve dinamik hocalardan bir tanesi, bu maçta bir adaletsizlik yapacak biri değil'' dedim. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Ondan daha objektif olmasını beklerdim. Bir takımın çöküşünü hakem kanalıyla bu kadar hızlandırabilirsiniz. Hakemler de unutmasın, herkes insan, sinirleri var. Yaptıklarıyla bu kadar insanlara karşı emeğe karşı saygılıklık yapma hakkı, kasıtsız da olsa yok.'' -''İLK DAKİKALARDA GOLLER YEDİK''- Yılmaz Vural, ilk yarı ve ikinci yarının ilk dakikalarında yedikleri gollerin takımın motivasyonunu bozduğunu söyledi. Daha maçın 1. dakikasında kaptırdıkları topun kalelerinde gol olduğunu ifade eden Vural, ''Bu başlangıç takımın şevkini kırdı. Trabzonspor ilk devrede 4 pozisyon, 3 gol buldu. İkinci devre 45. saniyesinde yine kalemizde yediğimiz golle maç 4-0 oldu. 10 kişi kaldıktan sonra 'biz ne kadar fazla gol yemeyiz' mantığıyla oynamamızı gerektirdi. Buradan çıkardığımız ders, oyundan kopmamamız gerektiğidir. 5. golde rakip 4 kişiyle geldi, bizim oyuncular takip etmeyi bıraktı. Bu mahalle maçında olmaz'' diye konuştu.