Vural: Açılım bir şey kazandırmayacak

T24 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Oktay Vural, ''PKK'ya af getirecek bir açılımı istemiyoruz. Açılım, ülkemize de insanımıza da bir şey kazandırmayacak'' dedi.





Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesini ziyaret eden Vural, MHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen ''Bin Yıllık Kardeşliği Yaşa ve Yaşat'' pikniğine katıldı.





Vural, piknik alanında yaptığı konuşmada, hükümetin yanlış politikalar izlediğini öne sürdü.





Devletin halkına sahip çıkması gerektiğini anlatan Vural, AKP hükümeti kadar kötü yönetildikleri bir dönem olmadığını ileri sürdü.





Başbakanın, ''one minute'' dalgasının devam edip gittiğini söyleyen Vural, şunları kaydetti:





''Başbakan, Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail askerleri tarafından vurularak şehit olan ve yaralanan insanlarımıza, bu saldırı yapılmadan önce, 'one minute' diyecekti. Bunlar yaşanmadan önce devlet tavrını koyacaktı. Bu iktidarda laf çok ama ortada yapılan ve görülen bir iş yok.''

