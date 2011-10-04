Vur emrini Putin mi verdi?



T24 - Zeytinburnu’nda üç Çeçen komutanı öldüren suikast timinden birinin Türkiye’de üniversite eğitimi aldığı ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2005’te mezun olan Ziyauddin Mahaev’in Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov’a da çok yakın olduğu iddia edildi.





Vatan gazetesinden İsmail Şahin'in yazısında, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 16 Eylül’de sokak ortasında suikasta kurban giden Çeçenler Musaev Berkhazh, Rüstem Altemirol ve Zaurbek Amriev’in öldürenlerden birinin Türkiye ile yakın bağları olduğu ortaya çıktı.

Türk basınına yansıyan ve polis kaynaklarına dayandırılan haberlere göre cinayeti planlayanın Rus ajan Nadim Ayupov olduğu, 3 kişilik ölüm timinde 55 yaşındaki Aleksandr Zharkov ve Ziyaeddin M. isimli Çeçen asıllı bir tetikçinin bulunduğu ifade edilmişti. Çeçen tetikçinin eşi olduğu söylenen Maria M. isimli bir kadınla birlikte Türkiye’yi terk ettiği fotoğraflarıyla belgelenmişti.

Çeçen haber kaynakları Zeytinburnu suikastına katılan Ziyaeddin M. isimli tetikçinin gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Çeçeninfo haber sitesine göre, suikast timinde bulunan Çeçen asıllı tetikçinin ismini Türk makamları Ziyaeddin M. olarak verdi. Tetikçinin kimliğini ifşa eden site Çeçen katilin asıl ismi Ziyauddin Mahev olduğunu yazdı. Üç kişilik suikast timinden biri olan Çeçen tetikçinin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gördüğü ve 2005 yılında mezun olduğu ortaya çıktı.



İnfaz timinde o da vardı



Çeçen kaynaklarına göre suikastin planlayıcısı Nadim Ayupov ile tetikçi Aleksandr Zharkov, Türkiye’ye giriş yapmadan önce İstanbul’da olduğu sanılan Mahaev, “eşi” olarak bilinen Maria M. isimli Rus ajanla birlikte bilgi toplama işini yürüttü. 1 Eylül’de suikastı organize eden Rus ajan Ayupov Türkiye’ye giriş yaptı.

Ziyauddin Mahaev, Ayupov’u havaalanından alarak Sultanahmette bir otele yerleştirdi. Ertesi gün de 55 yaşındaki Aleksandr Zharkov İstanbul’a geldi ve aynı şekilde Mahaev tarafından başka bir otele yerleştirildi. Dikkat çekmemek için tramvay durağı ve Gülhane Parkı gibi yerlerde buluşan 8 Rus ajan üç gruba ayrıldılar ve cinayet mahelinde tam 4 kez keşif yaparak plan hazırladılar.

Cinayet timi 16 Eylül günü üç Çeçen’i sokak ortasında infaz etti. 3 kişilik İnfaz timinde bulunan Mahaev suikasttan bir kaç saat sonra Fındıkzade’de Rus ajanlarla turist gibi buluştu. Cinayetlerin planlayıcısı olan Nazi sempatizanı Ayupov, suikasttan bir gün sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanarak Türkiye’den çıktı. Pasaportu kaldığı otelin odasına yapılan baskında ele geçirilen Aleksandr Zharkov’un ise Türkiye’yi başka bir pasaportla terk ettiği sanılıyor.



Ölüm emri Putin’den



Rus istihbarat servisinin (FSB) Türkiye ve diğer ülkelerde devletin düşmanı olarak görülen kişilerin Rus hükümetinin yazılı talimatıyla öldürüldükleri ortaya çıktı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin ele geçirdiği 19 Mart 2003 tahirli belgele göre, Rus hükümetini muhalefet eden veya Rusya tarafından arananın kişilerin dünyanın her neresindeyseler tasfiyesi için özel timler kurulması belirtiyor. “Gizli” ibareli belgenin üzerinde FSB’nin dış istihbarattan sorumlu başkan yardımcısı General Nachaev’in imzasının bulunduğu ve kesinlikle çoğaltılmaması konusunda üzerinde uyarı bulunduğu belirtiliyor.



Halen yürürlükte



Rusya’nın terörle mücadele kanunları ile çelişen talimatnameden sonra Dönemin Rusya Devlet başkanı olan Vladimir Putin’in 2006’da FSB’ye “terörist” olarak görülen kişileri yurt dışında öldürme yetkisi verdiğini kaydedilen haberde eski Rus ajanı olan rejim muhalifi Aleksandr Litvinenko’nun 2007’de Polonyum ile zehirlenerek öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Gazete, “Ruslar Çeçenlere karşı Dubai, Katar ve Viyana’da tartışma yaratan suikastler düzenledi. Bunların sonuncusu geçen hafta İstanbul’daydı ve bir Çeçen liderle iki koruması öldürüldü. 2003’teki talimatname halen yürürlükte” denildi.





Rus ajanla düzmece evlilik



40’lı yaşlarında olduğu sanılan Mahaev, sosyal paylaşım sitesindeki bilgilerine göre, Rusça, Çeçence Türkçe, Arapça ve İngilizce biliyor. Mahaev Türkiye’de mezun olduktan bir yıl sonra memleketine dönerek burada Mechet-Stroy isimli bir inşaat şirketinde çalışmaya başlamış.

2006’dan beri de aynı şirkette inşaat koordinatörü olarak çalıştığı görülüyor. Marmara Üniversitesi’nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile girmeye hak kazanan Çeçen tetikçinin Türkiye’de devlet bursuyla eğitim gördüğü belirtiliyor.

Çeçen tetikci suikasttan bir gün sonra başörtü takan “eşi” Marina M. ile birlikte Türkiye’yi terk eden Mahaev’in aslında yanındaki kadınla evli olmadığı ortaya çıktı. Çeçen kaynakları evliliğin düzmece olduğunu, cinayet planı çerçevesinde Rus kadın ajanla evli gibi göründüğünü ve birlikte Türkiye’ye giriş yaptıklarını ifade etti.









