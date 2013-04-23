'Vur de vuralım' için Bahçeli'ye soruşturma açıldı

"Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına, "Onun da zamanı gelecek" karşılığını veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında "halkı düşmanlığa tahrik" soruşturması açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa mitingi nedeniyle MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında soruşturma başlattı. İlk kez MHP'nin 23 Mart'taki Bursa mitinginde söylenen sloganı Başbakan Erdoğan eleştirmiş ve "Zamanı gelecek demekle neyi kastediyorsun" diye sormuştu.

Siyasetteki tartışma adli makamların da önüne geldi. Sabah gazetesinden Ersan Atar’ın haberine göre Bursa Başsavcılığı'nın bir süre önce harekete geçtiği ortaya çıktı. Başsavcılık, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün MHP Bursa mitingine ilişkin fezlekesini Başsavcılığa ulaştırdıktan sonra mitingde atılan bu slogan ve slogana karşılık "Onun da zamanı gelecek" diyen MHP Lideri Bahçeli hakkında soruşturma başlattı.

Bursa Başsavcısı Namık Yılmaz, Bahçeli hakkındaki soruşturmayı doğrularken, "İncelemelerimiz sürüyor, şu aşamada başka bir açıklama yapamayız" demekle yetindi. Soruşturmanın bir süredir devam ettiğini de doğrulayan Başsavcı Yılmaz, henüz fezleke hazırlamadıklarını veya takipsizlik kararı vermediklerini de kaydetti.



3 yıla kadar hapis



Başsavcılığın, MHP Lideri Bahçeli hakkındaki soruşturmayı, TCK'nın "halkı düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında yürüttüğü öğrenildi. Başsavcılık, atılan sloganlar ve Bahçeli'nin verdiği, "zamanı gelecek" karşılığında "tahrik" suçunun unsurlarının varlığını tespit ederse soruşturmasını devam ettirip dava açabilmek için fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı kanalıyla Meclis'e gönderecek. Soruşturma sonunda, "suç unsurun olmadığı" sonucuna varılırsa da takipsizlik kararı verilecek.

Bursa Başsavcılığı'nın soruşturmasına dayanak aldığı TCK'nın 216'ncı maddesi 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.

Eski TCK'daki karşılığı 312'nci madde olan 216'ncı madde şu hükmü içeriyor: "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Bahçeli'nin sözlerinden bir vatandaş Adana Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, dilekçe Bursa Başsavcılığı'na gönderilmişti.