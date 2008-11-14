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Spor

’Vur, daha sağlam vur’

90+4’te Aydın Yılmaz, Ragıp’a faul yaptı. Sabri o an, ’Vur, daha sağlam vur’ dedi. Bitiş düdüğüyle birlikte 2 oyuncu birbirine girdi.

14 Kasım 2008 02:00

90+4’te Aydın Yılmaz, Ragıp’a faul yaptı. Sabri o an, ’Vur, daha sağlam vur’ dedi. Bitiş düdüğüyle birlikte 2 oyuncu birbirine girdi.

Galatasaray-Kayseri maçına Sabri ile Ragıp arasındaki kavga damgasını vurdu. Kayseri cephesi, Sabri’nin 90+4’te Ragıp’a faul yapan Aydın Yılmaz’a “Bravo, vur daha sağlam vur” dediğini iddia edip sert tepki gösterdi. 71. dakikada Bilal Aziz’in Sabri’ye faulüyle başlayan Sabri-Ragıp kavgası, son saniyelerde Aydın Yılmaz, Ragıp’a faul yapınca iyice ateşlendi. O esnada Sabri’nin söylediği fair-play dışı sözler, maç bitiminde tarafların birbirine girmesine yol açtı...

Serbest vuruş sonrası hemen maç bittiği için Sabri ve Ragıp, 18 içindeki kalabalık arasında yumruklaştı. Olaya tüm oyuncular karışırken 5 dakikalık kavganın ardından taraflar soyunma odasına gitti. Olayla ilgili açıklamalar ise şöyle:

‘Centilmenliği bu kadar'’

RAGIP (OLAYIN KAHRAMANI): “Aydın ayağıma kötü girdi. Sabri de Aydın’a ”Bravo, bravo. Daha iyi vur“ diye bağırdı. Ben de sinirlendim. Centilmenliği bu kadarmış işte. Onu bilen biliyor.”

EREN GÜNGÖR: “Sabri’nin yaptıkları hiç hoş değil. Biraz büyüklerine karşı saygılı olmalı.”

‘Yumruk var küfür var’

MEHMET EREN: “Sabri’yle Ragıp yan yanaydı. Ragıp’ın ağzı burnu kan içinde görünce tepki verdik. Sabri yumruk atmış ve küfür etmiş.”

TOLUNAY KAFKAS: “Olayları çıkaran adamı iyi tanıyorum ve ne söylediğini iyi biliyorum. Milli Takım’dan da benim oyuncum. O adam devamlı bu işleri yapıyor.”

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