Vuhanlı doktordan Koronavirüs açıklaması: Çin yönetimi, ocak ayında "yüksek derecede bulaşıcı" virüs konusunda uyarı yapmamızı engelledi

Koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinden bir doktor, geçen yıl ocak ayında şüpheli virüsün "yüksek derecede bulaşıcı" olduğunu tespit ettiklerini ancak Çin yönetiminin bu konuda herhangi bir uyarı yapmalarını engellediğini söyledi. Virüsün insandan insana bulaştığının bilinmesine rağmen ilk günlerde maske takmalarının engellendiği söyleyen doktor "Virüs kontrolden çıkmıştı, paniklemeye başladık" dedi.

BBC'nin bilinen ilk Koronavirüs vakası ile Vuhan'da 76 süren tecritin başlangıcı arasındaki 54 günü incelediği belgeseli için konuşan ve ismini vermek istemeyen doktor, Pekin'in salgının ilk gününde doktorları susturmaya yönelik adımlarından bahsetti. "54 Gün" isimli belgesel için konuşan doktor, Vuhan'daki hastanenin solunum bölümünün 10 Ocak 2020'de tamamen dolduğunu söyledi. Doktor, "Kontrolden çıkmıştı, paniklemeye başladık" dedi.

Doktor, hastane yönetiminin kendilerini herhangi birine bilgi vermek konusunda engellediğini, maske takmalarına izin vermediğini söyledi. Doktor sözlerine şöyle devam etti: Herkes insandan insana bulaş olduğunu biliyordu, bir aptal bile bunu bilirdi. Neden olmadığını söylediler? Bu bizi oldukça öfkelendirdi. Haftalar içinde yüzlerce ya da binlerce şüpheli vaka gördüklerini ancak hastane yapısı altında teşhisi doğrulayamadıklarını söyleyen doktor, yalnızca 41 resmi vaka kaydedildiğini belirtti. Vuhan'da 23 Ocak 2020'de tecrit başladığında ise Vuhan Merkez Hastanesi'ne günlük 2 bin 500 vaka kaydediliyordu. Belgeselden önce yapılan açıklamalarda da Pekin yönetiminin kamuoyuna "düşük risk" olduğunu söylemeden en az altı gün önce bile pandeminin farkında olduğunu ortaya koymuştu.

DSÖ toplantısından sızan konuşmalar

Salgının ilk günlerinde Associated Press tarafından sızdırılan ve daha sonra BBC ile paylaşılan ses kayıtları, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin arasında geçen konuşmayı aktardı. Yetkililerin, durumu Sars salgınının ilk günlerine benzettiği, ısrarla Çin'den bilgi almaya çalıştıklarından bahsettiği duyuldu.

Ocak başından bir toplantıda DSÖ Acil Durumlar Başkanı Michael Ryan'ın "İnsandan insana bulaş olduğuna dair kanıtlar olduğunu söylemek yeterli değil. Verileri görmeliyiz, coğrafi dağılımı, zaman çizelgesini ve her şeyi kendimiz incelemeliyiz" dediği ortaya çıktı.

BBC'nin 54 Gün belgeselinin iki bölümü salı günü yayınlanacak.