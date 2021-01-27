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Dünya

Vuhanlı doktordan Koronavirüs açıklaması: Çin yönetimi, ocak ayında "yüksek derecede bulaşıcı" virüs konusunda uyarı yapmamızı engelledi

27 Ocak 2021 11:48

Koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinden bir doktor, geçen yıl ocak ayında şüpheli virüsün "yüksek derecede bulaşıcı" olduğunu tespit ettiklerini ancak Çin yönetiminin bu konuda herhangi bir uyarı yapmalarını engellediğini söyledi. Virüsün insandan insana bulaştığının bilinmesine rağmen ilk günlerde maske takmalarının engellendiği söyleyen doktor "Virüs kontrolden çıkmıştı, paniklemeye başladık" dedi. 

BBC'nin bilinen ilk Koronavirüs vakası ile Vuhan'da 76 süren tecritin başlangıcı arasındaki 54 günü incelediği belgeseli için konuşan ve ismini vermek istemeyen doktor, Pekin'in salgının ilk gününde doktorları susturmaya yönelik adımlarından bahsetti.  "54 Gün" isimli belgesel için konuşan doktor, Vuhan'daki hastanenin solunum bölümünün 10 Ocak 2020'de tamamen dolduğunu söyledi. Doktor, "Kontrolden çıkmıştı, paniklemeye başladık" dedi. 

DSÖ toplantısından sızan konuşmalar 

Salgının ilk günlerinde Associated Press tarafından sızdırılan ve daha sonra BBC ile paylaşılan ses kayıtları, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin arasında geçen konuşmayı aktardı. Yetkililerin, durumu Sars salgınının ilk günlerine benzettiği, ısrarla Çin'den bilgi almaya çalıştıklarından bahsettiği duyuldu. 

Ocak başından bir toplantıda DSÖ Acil Durumlar Başkanı Michael Ryan'ın "İnsandan insana bulaş olduğuna dair kanıtlar olduğunu söylemek yeterli değil. Verileri görmeliyiz, coğrafi dağılımı, zaman çizelgesini ve her şeyi kendimiz incelemeliyiz" dediği ortaya çıktı. 

BBC'nin 54 Gün belgeselinin iki bölümü salı günü yayınlanacak. 

 

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