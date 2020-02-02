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Dünya

Vuhan'dan Almanya’ya tahliye edilen 2 kişide Koronavirüs tespit edildi

Çin'den 126 kişi Almanya'ya götürülmüştü

02 Şubat 2020 15:55

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen ve Almanya'ya getirilen 2 kişide Koronavirüs tespit edildi. 

Germerheim Belediyesi, Alman Kızılhaçı ve Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan ortak açıklamada, dün Vuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen 115 kişinin daha sonra Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim Hava Üssü'nde hazırlanan merkeze götürüldüğü ifade edildi.

Germersheim’daki operasyon yönetiminin bu sabah, iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini aldığı belirtilen açıklamada, bu iki kişinin neticeyi soğukkanlı karşıladığı ve ardından diğerlerinden ayrılarak Frankfurt Üniversitesi Kliniğine götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Germersheim’da görevlendirilen askeri ve sivil personel ile bölgedeki halk için endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 90’ı Alman vatandaşı olmak üzere 126 kişi dün Vuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilmişti.

 

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