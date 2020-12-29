Vuhan'da yarım milyon kişi Covid-19'a yakalanmış olabilir

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Çin'in ortaya çıktığı Vuhan kentinde, açıklanan resmi rakamların 10 katı kişiye kişiye bulaşmış olabileceği ileri sürüldü.

CNN'in haberine göre; Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları incelendi.

Araştırmada, Çin'deki ilk Covid-19 dalgasının kontrol altına alınmasından bir ay sonra gerçek vaka oranları hakkında tahminde bulunmak amacıyla salgının merkez üssü Vuhan kenti ve Hubey eyaletinin diğer şehirlerinin yanı sıra Pekin, Şanghay, Guangdong, Ciangsu, Siçuan ve Liaoning eyaletlerinden 34 bin kişiden kan örneği alındı.

Prevelans oranı yüzde 4,43

Uzmanlar, 11 milyonluk bir metropol olan Vuhan'da yaşayanlarda o dönemde Covid-19 antikoru prevelans oranının yüzde 4,43'ü olduğu, Hubey eyaletinin diğer şehirlerinde test yapılanlarda bu oranın 0,44'de kaldığı gözlendi.

Diğer şehirler ve eyaletlerde test edilen 12 binden fazla kişi arasında ise yalnızca 2 kişide Covid-19 antikoruna rastlandı.

Araştırmacılar, Vuhan sakinlerinde rastlanan 4,43'lük antikor prevelans oranının, o dönemde şehirde resmi rakamların 10 katı, yani 500 bin kişinin Covid-19'a yakalanmış olabileceği anlamına geleceği çıkarımında bulundu.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu şehirde Covid-19 vaka sayısının 50 bin 354 olduğu açıklamıştı.