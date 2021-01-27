Vuhan'da salgının ilk günü ölenlerin ailelerinden DSÖ'ye çağrı: Bizimle görüşün

Çin'in Vuhan kentinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş birinin yakını, incelemeler yapmak üzere gelen Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) görüşmek istediğini söyledi. Babası Koronavirüs'ten ölen Zhang Hai, DSÖ'nün Çin hükûmeti tarafından susturulan ailelerin nasıl etkilendiğini duyması gerektiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, DSÖ'nün Çin'le aylarca süren görüşmelerin sonunda izin aldığı inceleme Vuhan'da sürerken şu an için yalnızca bilim insanlarıyla görüşmelerine izin veriliyor.

Babası Şubat 2020'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve DSÖ ekibine görüşme çağrısı yapan Zhang Hai "Aylardır doğruyu bulma çabasındayız. Bu bir suçtu ve DSÖ'nün buraya gelip üzerini örtmesini istemiyorum" dedi.

DSÖ ekibi 14 Ocak'ta Vuhan'a ulaştı ve 14 günlük karantinaya girdi.

Zhang Hai, babası hayatını kaybettikten sonra diğer yakınlarını kaybeden ailelerle iletişime geçerek Çinli yetkililerin salgının ilk dönemleriyle ilgili hesap vermesi için kamuoyu oluşturuyor. Pek çok aile Vuhan yönetimine salgının ilk günlerinde virüsü görmezden geldikleri için dava açmıştı.