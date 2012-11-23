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Dünya

Vücut tarayıcıları Frankfurt'ta kullanılmaya başlandı

Tarayıcıların 'milimetrik dalga' adlı bir teknoloji kullandıklarını söyleyen Federal Emniyet Müdürlüğü, bu teknolojinin sağlığa zararlı olmadığını kaydetti

23 Kasım 2012 21:17

Almanya'da kişisel hakları ve mahremiyeti ihlal edeceği gerekçesiyle tartışmalara neden olan vücut tarayıcıları ilk olarak Frankfurt Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.

Federal Emniyet Müdürlüğü ABD'ye yapılan uçuşların kontrol noktalarındaki yerlere yerleştirilen üç cihazın kullanımının şu an için zorunlu olmadığını açıkladı.

Yolcularun alternatif olarak elle arama seçeneğini tercih edebildikleri belirtildi.

Yeni tarayıcıların vücudun taranan bölgesini bir sembol gövde üzerinde gösterdikleri ifade edildi.

Tarayıcıların "milimetrik dalga" adlı bir teknoloji kullandıklarını söyleyen Federal Emniyet Müdürlüğü, bu teknolojinin sağlığa zararlı olmadığını kaydetti.

Çıplak tarayıcılar daha önce Hamburg'da deneme amaçlı olarak 10 ay boyunca kullanılmıştı.

Avrupa Birliği vücut tarayıcıların havayolları ulaşımında yapılan güvenlik kontrollerinde kullanımına onay vermişti. Tarayıcıların ABD yolculukları için öngörülen daha sıkı güvenlik kontrolleri nedeniyle ilk olarak ABD uçuşlarında kullanılacağı belirtildi.

(Deutsche Welle Türkçe)

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