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Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ'nde 35 yaşındaki vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya yaşadığı evinde ölü bulundu

18 Nisan 2018 21:49

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ\'nde 35 yaşındaki vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kalp krizinden öldüğü iddia edilen Akkaya\'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Beylikdüzü\'nde 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya, kendisine ulaşamayan annesi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda Akkaya\'nın öldüğünü belirledi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya\'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü öne sürülen Akkaya\'nın kesin ölüm nedeni, incelemelerin ardından netlik kazanacak.

(FOTOĞRAF)
 

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