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Vücut geliştirme şampiyonuna hırsızlık suçlaması

Türkiye vücut geliştirme şampiyonu U.T.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi, 350 bin lira çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

10 Haziran 2016 00:05

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki işyerinin kasasındaki 350 bin lira çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan U.T.’nin bu yıl Türkiye’de vücut geliştirme şampiyonu olmuştu.

Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan bir araç kiralama ile bir gayrimenkul firmasına giren hırsızlar kasalarda bulunan yaklaşık 350 bin lira parayı çaldı.

Hürriyet'in haberine göre; polis, hırsızları yakalamak için çalışma yaparken 3 kişinin kimliklerini belirledi. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri U.T.’yi İstanbul Kurtköy’de, M.A.T. ile A.M.T.’yi ise Gebze’deki evlerinde yakaladı.

Amca çocukları olan 3 kişinin Almanya’da işledikleri suçlar nedeniyle sınırdışı edildikleri, U.T.’nin bu yıl Türkiye’de düzenlenen bir şampiyonada artı 100 kiloda vücut geliştirme şampiyonu olduğu anlaşıldı. 3 kişi ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.

 

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KocaeliGebzeTürkiye vücut geliştirme şampiyonuHacı Halil MahallesiGebze İlçe Emniyet Müdürlüğü

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