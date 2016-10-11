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Spor

Vücudunun yüzde 65'i yandı, 200 ameliyat oldu; Turia Pitt'in film gibi hikâyesi

Avustralyalı Turia Pitt, Ironman Dünya Şampiyonası'nın en zorlu etabı Hawaii'de insanüstü bir dönüşe imza attı

11 Ekim 2016 17:38

Avustralyalı Turia Pitt, insan azminin önünde hiçbir şeyin duramayacağını bir kez daha kanıtladı. 2 yıl önce vücudunun yüzde 65'i yanan Pitt, Hawai Ironman yarışını tamamlamayı başardı.

Turia Pitt, 2011 yılında Batı Avustralya'da katıldığı ultra maratonda çalılık yangınının ortasında kaldı ve vücudunun yüzde 65’i yandı. Hastanede 864 gün yattı. Tam 200 ameliyat geçirdi. Ancak pes etmedi.

Ve Ironman Dünya Şampiyonası'nın en zorlu etabı olarak gösterilen Hawaii’de insanüstü bir geri dönüş hikayesinin kahramanı oldu.

 

Spor ve yazarlıkla hayata tutundu

 

Başına gelen talihsiz olaya kadar modellik de yapan Pitt, aslında bir maden mühendisi. Hastaneden çıktıktan sonra spor ve yazarlıkla hayata tutundu, motivasyon seminerlerinde konuşmalar yaptı.


 
Mayıs ayında Avustralya'da bir triatlonu tamamladı. Ve son olarak hafta sonunda Ironman Dünya Şampiyonası'nın Hawaii'deki etabına katıldı. Pitt, 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometre koşudan oluşan parkuru, 14 saat 37 dakika 30 saniyede tamamlamayı başardı.

Vücut ısısını dengede tutmasına yarayan özel bir kıyafet ile yarışa katılan Pitt, böylece bir kez daha insan azminin önünde hiçbir şeyin duramayacağını kanıtladı.

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