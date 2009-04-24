Vücudundan 18 kilo tümör alındı, 37 kiloya indi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki "Capital Health Hospital Group" adlı özel klinikte Suudi bir hastadan 18 kilogram ağırlığında habis tümör alındı.



3 çocuk annesi 35 yaşındaki kadının kalçasındaki tümör alındıktan sonra vücut ağırlığının 37 kilo kaldığı belirtildi.



Ameliyatı yapan cerrah Heinz Zurbrügg, vakanın, bilinen en büyük kondrosarkom tümörü olduğunu kaydetti.



Hastaya kanser teşhisinin 2003 yılında Suudi Arabistan'da konulduğu, kalçasının ve bir bacağının kesilmesine karşı çıkan kadının Berlin'deki doktorlardan yardım istediği ifade edildi.



Tümörün, ameliyat edilebilmesi için kemoterapiyle küçültüldüğü ve hastanın toplam beş kez ameliyat edildiği belirtildi.



Daha çok leğen kemiği civarında görülen kondrosarkomlar genelde 30-50 yaş arasındakilerde ortaya çıkıyor.

