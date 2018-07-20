Vücudundaki dövmeler nedeniyle 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

Karaman'da Barış Aybar, "Vücudunda niye dövme var?" diyen 3 kişinin bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı.

Saldırı, Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı’nda meydana geldi. Barış Aybar, iş yerinin karşısındaki çocuk parkındaki bankta otururken yanına gelen 3 kişi, iddiaya göre, “Vücudunda niye dövme var?” diyerek bıçakla saldırdı. Sol bacağından iki bıçak darbesi alan Aybar, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Aybar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.