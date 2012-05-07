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Ekonomi

Votkanın vergisi düştü, rakının arttı

Aralarında şarap, cin ve votkanın da bulunduğu bazı alkollü içkilerin ÖTV'si düşürülürken, rakının ÖTV'si artırıldı

07 Mayıs 2012 13:08

Şarap, cin ve votkanın da bulunduğu bazı alkollü içkilerin ÖTV'si düşürülürken, rakının ÖTV'si artırıldı.
 
Alkollü içkilerin ÖTV'sinde değişikliğe gidildi.

Aralarında şarap, cin ve votkanın da bulunduğu bazı alkollü içkilerin ÖTV'si düşürülürken, rakının ÖTV'si artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 3 sayılı listenin A cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre rakı için 63,48 lira olan maktu vergi, 66 liraya çıktı.

Alkol derecesi yüksek olan içkilerde ise 105,8 liradan 87,12 liraya düşürüldü. Cin ve votkadaki maktu vergi tutarı ise 70,35 liradan 69,30 liraya indirildi.

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkilerde 87,95 liradan 83,16 liraya çekildi.

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