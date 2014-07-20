‘Vosvos’ların dönüşü ‘elektrikli’ olacak

Son yıllarda hızla gelişen elektrikli araç sektörüne Vosvos olarak bildiğimiz Volkswagen’in Beetle modeli de girecek.

Ancak sözünü ettiğimiz teknolojik ilerleme, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den değil de David Bernardo adlı ABD'li bir mucitten geldi.

1958 ve 1966 yılında üretilen Volkswagen'in motorunu elektrikli motorla değiştirdi. Elektrikli araba uzmanlarının da yardımını alan Bernardo, iki tane elektrikli Volkswagen'i numune olarak hazır hale getirmeyi başardı.

Ona göre hazır bir elektrikli araba almaktansa, eskisini bu şekilde yenilemek çok daha kullanışlı.

Bu arada Zelectric Motors adlı şirket, biri siyah biri kırmızı olmak üzere iki tane prototip hazırlamış ve önümüzdeki sene 45 bin dolardan bu aracı satmayı planladığını duyurmuştu.