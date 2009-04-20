Voronin için Kewell aracı olacak



Gelecek sezonun planlarına şimdiden başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılılar, ünlü Ukraynalı golcü Andriy Voronin’i gündemine aldı.



Yönetimin bu futbolcunun transferi için geçtiğimiz sezon Liverpool’da birlikte forma giydiği Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell’dan da aracı olmasını istediği öğrenildi.



Ada’da forma şansı az



İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un sezon başında Hertha Berlin’e kiraladığı Ukraynalı golcünün, sezon bitiminde Alman takımından ayrılacağını açıklaması ve İngiliz ekibinde de forma giyme şansının düşük olması nedeniyle Galatasaray’ın devreye gireceği kaydedildi.



Adnan Polat onay verdi



Geçtiğimiz sezon da Andriy Voronin’i transfer etmek istemesine rağmen Brezilyalı santrfor Ricardo Oliviera ısrarı nedeniyle Ukraynalı golcüyü elinden kaçıran Galatasaray Yönetimi’nin bu kez yıldız futbolcunun işini bitirmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.



Ukraynalı futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği bildirildi. Almanya’da Hertha Berlin forması altında başarılı bir performans gösteren Andriy Voronin için sarı kırmızılı kulübün başkanı Adnan Polat’ın da onay verdiği kaydedildi. Galatasaraylı yöneticilerin birkaç gün içerisinde Avrupa turuna çıkıp Voronin’in transferini bitirmek için çaba harcayacakları belirtildi.





