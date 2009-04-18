Voronin Hertha'dan ayrılıyor



Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'de kiralık olarak oynayan Ukranyalı yıldız futbolcu Andriy Voronin, sezon sonu Berlin'den ayrılmayı düşündüğünü söyledi.





Alman gazeteleri, İngiltere'nin Liverpool takımıyla 2011 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve sezon başında Berlin'e kiralık olarak gelen Voronin'in bir ay sonra Berlin'deki evinden taşınacağını söylediğini ve, ''Öyle görünüyor ki sezon sonunda ayrılacağım'' şeklinde konuştuğunu yazdılar.



Liverpool'un Hertha'ya çok iyi bir teklif sunduğunu, ancak Hertha'nın bunu kabul etmediğini belirten Voronin, bu konuda üzüldüğünü, mali krizlerde böyle durumları anlayabileceğini, kendisinin de ailesini düşünmesi gerektiğini ifade etti.



Voronin, Liverpool'un Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduğunu ve orada Şampiyonlar Ligi'nde oynamasının kendisi için rüya gibi bir şey olacağını kaydetti.



Bild gazetesi, Liverpool'un Voronin için bir ev aradığını yazdı.Haberlere göre, Hertha Berlin kulübü, Voronin'in yıllık 3 milyon Euro ve Liverpool'a da 4 milyon Eoru bonservis bedelini pahalı buldu.



Hertha Berlin menajeri Dieter Hoeness ise, Voronin'in ayrılacağı konusunda kendilerine henüz hiç bir şey söylemediğini, bunu söyleyene kadar bu konuda harekete geçmeyeceklerini söyledi.



