T24 LogoT24 Logo
Spor

Voronin Hertha'dan ayrılıyor

Hertha Berlin'de kiralık olarak oynayan Andriy Voronin, sezon sonu Berlin'den ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

18 Nisan 2009 03:00


Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'de kiralık olarak oynayan Ukranyalı yıldız futbolcu Andriy Voronin, sezon sonu Berlin'den ayrılmayı düşündüğünü söyledi.


Alman gazeteleri, İngiltere'nin Liverpool takımıyla 2011 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve sezon başında Berlin'e kiralık olarak gelen Voronin'in bir ay sonra Berlin'deki evinden taşınacağını söylediğini ve, ''Öyle görünüyor ki sezon sonunda ayrılacağım'' şeklinde konuştuğunu yazdılar.

Liverpool'un Hertha'ya çok iyi bir teklif sunduğunu, ancak Hertha'nın bunu kabul etmediğini belirten Voronin, bu konuda üzüldüğünü, mali krizlerde böyle durumları anlayabileceğini, kendisinin de ailesini düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Voronin, Liverpool'un Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduğunu ve orada Şampiyonlar Ligi'nde oynamasının kendisi için rüya gibi bir şey olacağını kaydetti.

Bild gazetesi, Liverpool'un Voronin için bir ev aradığını yazdı.Haberlere göre, Hertha Berlin kulübü, Voronin'in yıllık 3 milyon Euro ve Liverpool'a da 4 milyon Eoru bonservis bedelini pahalı buldu.

Hertha Berlin menajeri Dieter Hoeness ise, Voronin'in ayrılacağı konusunda kendilerine henüz hiç bir şey söylemediğini, bunu söyleyene kadar bu konuda harekete geçmeyeceklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24