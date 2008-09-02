Voronin Hertha Berlin'de

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'dan Ukraynalı Andrej Voronin'i kiraladı.



Hertha Berlin'in basın sözcüsü Hans-Georg Felder, 29 yaşındaki Voronin'in bir yıllığına kiralandığını açıkladı.



Hertha Berlin'in menajeri Dieter Hoeness de, Voronin'in transferine Bundesliga'yı tanıdığı, Almanca konuşabildiği ve farklı sistemlerde oynayabildiği için karar verdiklerini, genç takıma bu kadar tecrübeli bir futbolcu kattıkları için de memnun olduklarını ifade etti.



Liverpool'a gitmeden önce Bayer Leverkusen forması da giyen Voronin, Bundesliga'da 118 karşılaşmada 37 gol atmıştı.

