Von der Leyen intihalden aklandı

Doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesi ile akademik 'Doktor' titrinin
kendinden
alınması gündeme gelen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in bu unvanı
kullanmasında bir sakınca olmadığına karar verildi. Hannover Tıp Yüksekokulu
Rektörü Prof. Christopher Baum, yapılan araştırmanın ardından von der Leyen'in
tezinde bazı hatalar tespit ettiklerini ancak bunların intihal
olarak nitelendirilemeyeceğini
ifade etti. Prof. Baum, sözkonusu tez metninin bazı yerlerinde kaynak gösterilmeden
alıntılar yapılmış olmasına
rağmen bunun tezin bilimsel niteliğini etkileyecek boyutta
olmadığını dile getirdi.
Bakan Von der Leyen karardan memnun
Hakkında geçtiğimiz yıl
intihal suçlaması ortaya atılan Bakan von der Leyen, 1990
yılında yazdığı tezinin araştırılmasını kendi istemişti. Von der Leyen, kararın
duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada,
doktora tezinin kendine koyduğu
kıstasın altında kalmış olmasına
rağmen, üniversitenin derinlikli araştırmasının
ardından tezi tıp araştırmalarına
uygun bulmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.