Von der Leyen intihalden aklandı

Doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesi ile akademik 'Doktor' titrinin

kendinden

alınması gündeme gelen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in bu unvanı

kullanmasında bir sakınca olmadığına karar verildi. Hannover Tıp Yüksekokulu

Rektörü Prof. Christopher Baum, yapılan araştırmanın ardından von der Leyen'in

tezinde bazı hatalar tespit ettiklerini ancak bunların intihal

olarak nitelendirilemeyeceğini

ifade etti. Prof. Baum, sözkonusu tez metninin bazı yerlerinde kaynak gösterilmeden

alıntılar yapılmış olmasına

rağmen bunun tezin bilimsel niteliğini etkileyecek boyutta

olmadığını dile getirdi.

Bakan Von der Leyen karardan memnun

Hakkında geçtiğimiz yıl

intihal suçlaması ortaya atılan Bakan von der Leyen, 1990

yılında yazdığı tezinin araştırılmasını kendi istemişti. Von der Leyen, kararın

duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada,

doktora tezinin kendine koyduğu

kıstasın altında kalmış olmasına

rağmen, üniversitenin derinlikli araştırmasının

ardından tezi tıp araştırmalarına

uygun bulmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

