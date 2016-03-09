T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Von der Leyen intihalden aklandı

Doktora tezinde intihal yaptığı öne sürülen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in, metindeki bazı hatalara rağmen 'Doktor' titrini kullanmaya devam edebileceğine karar verildi.

09 Mart 2016 22:39

Doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesi ile akademik 'Doktor' titrinin
kendinden
alınması gündeme gelen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in bu unvanı
kullanmasında bir sakınca olmadığına karar verildi. Hannover Tıp Yüksekokulu
Rektörü Prof. Christopher Baum, yapılan araştırmanın ardından von der Leyen'in
tezinde bazı hatalar tespit ettiklerini ancak bunların intihal
olarak nitelendirilemeyeceğini
ifade etti. Prof. Baum, sözkonusu tez metninin bazı yerlerinde kaynak gösterilmeden
alıntılar yapılmış olmasına
rağmen bunun tezin bilimsel niteliğini etkileyecek boyutta
olmadığını dile getirdi.
Bakan Von der Leyen karardan memnun
Hakkında geçtiğimiz yıl
intihal suçlaması ortaya atılan Bakan von der Leyen, 1990
yılında yazdığı tezinin araştırılmasını kendi istemişti. Von der Leyen, kararın
duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada,
doktora tezinin kendine koyduğu
kıstasın altında kalmış olmasına
rağmen, üniversitenin derinlikli araştırmasının
ardından tezi tıp araştırmalarına
uygun bulmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DoktoraAlmanya Savunma Bakanı UrsulaLeyenTıp Yüksekokulu RektörüProfBaumVonBakanDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFP ET/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24