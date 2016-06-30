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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Savunma Bakanı cuma günü İncirlik'e geliyor

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, beklenen İncirlik ziyaretini Cuma günü gerçekleştireceğini açıkladı. Türk mevkidaşını arayan von der Leyen, İstanbul'daki saldırılar için taziyelerini bildirdi.

30 Haziran 2016 00:28


Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, son dönem iki ülke arasında krize dönüşen İncirlik ziyareti konusunda Çarşamba günü bir açıklama yaptı. Bakan, üsdeki Alman askerlerini ziyaret etmek üzere Cuma günü İncirlik'e gideceğini kaydetti.

Von der Leyen, Çarşamba günü Türk mevkidaşı Fikri Işık'ı da telefonla arayarak, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırılar nedeniyle üzüntülerini bildirdi. Bakan, konuşmasında teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarının da bir kez daha altını çizdi.

İncirlik Üssü'nde, yaklaşık 240 Alman askeri bulunuyor. Askerler, IŞİD'e karşı düzenlenen hava bombardımanları kapsamında keşif uçuşları yapan Tornado jetleri için destek sunuyor. Ursula von der Leyen ziyareti ile Alman milletvekillerinin de üssü ziyaret edebilmeleri için devreye girmek istiyor. Von der Leyen Bild am Sonntag gazetesine, Savunma Bakanlığı'nın başı olarak Alman askerlerini ziyaret edecek olmasının anlaşılır bir durum olduğunu kaydetmişti.

Savunma Bakanı von der Leyen son olarak Ocak ayında İncirlik'i ziyaret etmiş, beraberinde 20'nin üzerinde de basın mensubu götürmüştü. Bu kez ziyaretin basın mensupları olmadan yapılacağı belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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