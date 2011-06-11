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Dünya

VOLVO'DAN YABANİ HAYVANLARA DUYARLI FREN STOCKHOLM (A.A)

11 Haziran 2011 20:08

-VOLVO'DAN YABANİ HAYVANLARA DUYARLI FREN STOCKHOLM (A.A) - 11.06.2011 - Volvo şirketi, otomobillerde yola aniden fırlayan yabani hayvanları tanıyan ve sürücüyü de uyaran bir firen sistemi geliştiriyor. Volvo'dan yapılan basın açıklamasına göre, arabalardaki güvenlik sistemleri geliştirilmeye devam ediliyor. Açıklamaya göre, bir yıl içinde otomatik sisteme bağlı ve aniden yola çıkan yabani hayvanları tanıyan fren sistemlerine sahip arabalar satışa sunulacak. İsveç'te, aniden yola çıkan geyiklere çarpma sonucu çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar yaşanırken, bazen benzer kazalardan dolayı hayatını kaybedenler de oluyor.

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