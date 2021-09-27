Volvo, logosunu değiştiren üreticiler arasına katıldı

Son yıllarda birçok marka bilindik marka logolarını değiştirip farklılaşma yoluna gitmeye devam ediyor. Bu trendin son katılımcısı Volvo oldu. Geçtiğimiz günlerde İsveç merkezli otomotiv üreticisi, logosunu yenilediğini açıkladı. 2 boyutlu yeni logo ilk olarak Facebook’ta gösterildi.

97 yıllık tarihindeki 7. logo değişimini yapan markanın logosundaki son değişiklik 2016 yılında yapılmıştı.

Yeni tasarımda, siyah rengin ön planda olması dikkat çekti. Önceki logolarda olduğu gibi daire ve ok figürü yine mevcut. Yeni 2 boyutlu tasarımın, 1959'dan 1969'a kadar kullanılan logoya olan benzerliği dikkat çekti. Ancak yeni logonun önümüzdeki dönemde araçlarda kullanılacağına dair, henüz bir bilgi paylaşılmadı. Bu değişimin henüz resmi kaynaklardan duyurulmaması sürecin hâlâ erken aşamalarında olunması olarak yorumlandı.

Logo yenileme trendi 2019'da Volkswagen ile başlamıştı. Ardından Mini, Audi, Nissan ve Toyota gibi üreticilerin katılımı ile devam etmişti. Volvo da bu trendin son katılımcısı oldu.