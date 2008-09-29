Volvo bin işçi daha çıkaracak

İsveç araba firması Volvo ekonomik krizden dolayı 1000 işçinin daha işine son vereceğini açıkladı.



Volvo geçtiğimiz yaz aylarında Göteborg Torslanda'daki gece vardiyasını kaldırmış ve 1200 işçinin işine son vermişti.



İsveç medyasına bir açıklama yapan Volvo basın danışmanı Maria Bohlin, dünyada para piyasalarında yaşanan ekonomik krizden araba piyasasının çok kötü etkilendiğini kaydederek, bu nedenle Volvo'nun da yeni tasarruf önlemleri almak zorunda kaldığını açıkladı.



Açıklamaya göre, dünyada 2006 ve 2007 yıllarında Volvo marka arabaların satışında düşüş gözlendi.



2008 yılı ilk altı aylık bilançosu 1,6 milyar İsveç kronu (165 milyon avro) olan Volvo önümüzdeki günlerde fabrikalarından 1000 işçinin daha işine son verecek.



Volvo geçtiğimiz yaz aylarında da Göteborg yakınlarındaki Torslan'daki gece vardiyasını kapatmış, fabrikalardan da 1200 işçiyi işten çıkarmıştı.



(AA)

